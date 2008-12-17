Тимошенко готує Україні «миколайчика»
12:16, 17 грудня 2008Політика
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"Саме тому засідання Кабміну закрите"
Блок Юлії Тимошенко обіцяє, що проект державного бюджету України на 2009 рік вже завтра знаходитиметься у Верховній Раді України і розглядатиметься профільним комітетом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.
Він також сказав, що документ може бути винесений на голосування вже у п`ятницю, 19 грудня.
А.КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що Кабмін на сьогоднішньому закритому засіданні планує затвердити і макропоказники на 2009 рік, і проект держбюджету. «Саме тому засідання Кабміну сьогодні проходить у закритому режимі», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.
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