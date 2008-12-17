БЮТ звинувачує Нацбанк у системному саботажі

Блок Юлії Тимошенко наполягає на тому, щоб цього тижня у Верховній Раді України виступив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ з інформацією про ситуацію у фінансовій системі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він сказав, що сьогодні фракція має намір звернутися до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з проханням запросити на засідання В.СТЕЛЬМАХА.

«Завтра, я думаю, керівник Нацбанку, в крайньому разі, у п`ятницю, буде у Верховній Раді», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що на сьогодні Національний банк демонструє «системну саботажну роботу».

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня в телезверненні до громадян країни прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що нова коаліція збирається заслухати звіт керівництва Нацбанку України про ситуацію у фінансовій сфері країни.

11 грудня перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ повідомив, що керівництво Національного банку України поки не отримувало від Верховної Ради запрошення виступити зі звітом про фінансову ситуацію в Україні.

Він зазначив, що в разі отримання такого запрошення керівництво Нацбанку прийме його і виступить перед депутатами. «Поки такого запрошення немає, але якщо ми його отримаємо, звичайно ж, відреагуємо», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

11 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ попросив не політизувати роботу Національного банку України та Міністерства фінансів.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні, у тому числі в стінах парламенту, «дуже багато політики щодо роботи НБУ та Міністерства фінансів». Президент висловив думку, що в разі, якщо й далі підігріватиметься такий клімат навколо НБУ та Мінфіну, вони не зможуть виконати свою місію.