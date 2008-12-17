БЮТ забере у НУ-НС половину крісел в Кабміні, а Литвина взагалі не пустить?

У БЮТ не виключають, що, враховуючи позицію «Нашої України – Народної самооборони» при формуванні нової коаліції, половина міністрів, які входять у Кабмін за квотою цієї фракції, буде замінена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«У нас є своя квота. І є квота НУ-НС. Я думаю, що в цій квоті будуть проведені зміни, мабуть, десь відсотків на 50», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН, зазначивши, що це пов`язано з «відмовою деяких депутатів президентського спрямування від подальшої роботи в коаліції, мається на увазі активної роботи».

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що на сьогодні про конкретні зміни у складі уряду говорити поки що не можна, оскільки БЮТ продовжує консультації з цього питання з колегами по коаліції.

А.КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що консультації з кадрових питань з Блоком Литвина не стосуються посад у Кабінеті міністрів. За його інформацією, ця фракція претендує на керівні посади в деяких державних установах. «Серед керівників деяких державних установ будуть представники цього блоку, але поки що конкретно я не готовий вам сказати», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня фракція НУ-НС зібрала необхідну кількість голосів – 37 - на підтримку "коаліції трьох", після чого у Верховній Раді України було підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина.

Від імені фракції БЮТ угоду підписав її керівник Іван КИРИЛЕНКО, від НУ-НС – заступник голови фракції Борис ТАРАСЮК, від фракції Блоку Литвина - її лідер Ігор ШАРОВ.

До складу фракції НУ-НС входять 72 народні депутати.