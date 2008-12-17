Люди Литвина пригледіли собі кілька цікавих посад

На сьогоднішній день Блок Литвина претендує на посаду керівника «Укрзалізниці» і низку інших посад в структурі виконавчої влади.

Як повідомило УНІАН джерело у фракції блоку, окрім посади глави «Укрзалізниці» Блок Литвина претендує на посаду голови Держкомрезерву, ГК «Хліб України», «Укртрансгаз», Держкомзем.

Джерело відзначило, що рішення про ці кадрові призначення може бути ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

При цьому джерело уточнило, що Блок Литвина не претендує на посади міністрів, у тому числі і міністра транспорту і зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Верховній Раді України було підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина.