Ющенко не зможе забрати депутатські мандати у НУ-НСівців?

Позбавити членів фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” депутатських мандатів може лише міжпартійний з’їзд блоку НУ-НС. Про це в інтерв’ю УНІАН сказав перший заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю кільком виданням заявив, що з`їздом партії "Народний Союз Наша Україна" було визнано неможливість відновлення коаліції цієї політичної сили з БЮТ. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що депутати-"нашоукраїнці", які порушили це рішення і підтримали створення парламентської коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина, будуть виключені з партії та списку народних депутатів за рішенням з`їзду. «Ми на тому тижні проводимо другий етап з`їзду, і, переконаний, що з`їзд визначиться по тому, як віднестися до тих людей, які підтримали коаліцію всупереч з`їзду, як цих людей виключити з партії, як цих людей виключити із списку народних депутатів. Це будь-яка політична сила зробила б», – сказав В.ЮЩЕНКО.

А.МАГЕРА зауважив, що не хоче коментувати висловлювання Президента, оскільки не чув їх особисто.

Водночас він нагадав, що, відповідно до українського законодавства, повноваження народного депутата України, серед інших підстав, можуть бути достроково припиненні за рішенням з’їзду політичної партії чи міжпартійного з’їзду блоку політичних партій, за списками якого він був обраний. При цьому підставами для такого рішення з’їзду може бути не входження депутата у фракцію, або вихід з неї.

“Якщо ми говоримо про депутатів, які були обрані за списком виборчого блоку “Наша Україна – Народна самооборона“, то таке рішення (про дострокове припинення депутатських повноважень – УНІАН), за наявності названих мною вище підстав може ухвалити лише міжпартійний з’їзд відповідного блоку”, - сказав А.МАГЕРА.

Довідка УНІАН. З 37 членів фракції НУ-НС, які підтримали створення коаліції з БЮТ та Блоком Литвина, членами партії "Народний Союз Наша Україна" є: Валерій БОРИСОВ, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Микола МАРТИНЕНКО, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.