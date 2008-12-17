Коаліція трьох змусить Ющенка піти до регіоналів?

Політолог Кость БОНДАРЕНКО вважає, що після створення коаліції НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина Президент України Віктор ЮЩЕНКО змушений буде активізувати співробітництво з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами експерта, після юридичного оформлення коаліції НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина стало зрозумілим, що Президент фактично втратив контроль над фракцією "Наша Україна – Народна самооборона".

На його думку, після цього В.ЮЩЕНКУ та його оточенню у Секретаріаті Президента необхідно буде переглянути тактику своїх дій. Зокрема, за словами К.БОНДАРЕНКА, Президент змушений буде перейти до більш тісного співробітництва з Партією регіонів, зокрема, з тією її частиною, яка є лояльною до В.ЮЩЕНКА.

При цьому К.БОНДАРЕНКО нагадав заяву лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що його партія дає новоствореній коаліції 100 днів на вирішення економічних проблем, а в іншому разі готова організувати масштабні акції протесту. На думку політолога, Секретаріат Президента буде цьому активно сприяти за своєю вертикаллю.

Крім того, політолог прогнозує, що у своїй боротьбі з урядом і новоствореною коаліцією Президент буде активно використовувати своє право вето на закони, які ухвалить парламент.

За словами К.БОНДАРЕНКА, таким чином, В.ЮЩЕНКО намагатиметься демонструвати, що парламентська більшість є недієздатною.