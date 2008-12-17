У мітингу профспілок у Донецьку взяли участь понад три тисячі осіб

У Донецьку в мітингу профспілок взяли участь понад три тисячі осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу вимагали від органів державної влади не "допустити зниження життєвого рівня трудящих", "встановити мораторій на підвищення цін і тарифів, захистити працівників і їхніх дітей від кризи".

Мітингувальники тримали прапори галузевих профспілок, а також гасла: "Робоча людина не повинна бути бідною!", "Ми проти зниження рівня життя!", "Народ гідний кращого життя!", "Вихід з кризи – не за рахунок недоплат працівникам!", "Голодний шахтар – ганьба України!", "Вихід з кризи – не привід грабувати трудящих!", "Захистимо дітей від кризи!", "Кабінету Міністрів – мінімальну зарплату!", "Зарплату медиків (793 грн.) – Президенту, прем`єру та депутатам!" і багато інших.

Виступаючи на мітингу, голова обласної ради профспілок Володимир ПАСТУШЕНКО заявив, що профспілки "категорично проти того, щоб вихід з кризи ґрунтувався на таких заходах, які ляжуть важким тягарем на плечі трудящих".

"Ми проти скорочення зарплат, виходу людей в неоплачувані відпустки, підвищення комунальних тарифів, скорочення пенсій працюючим пенсіонерам", - сказав В.ПАСТУШЕНКО.

За його словами, "профспілки не згодні з тим, що в країні не роблять жодних конкретних антикризових заходів, спрямованих передусім на збереження та підтримку вітчизняного виробника". "Це найголовніше. А ті заходи, які робить уряд, коли внутрішні інвестиції не йдуть на підприємства, це так, порожні слова", - заявив В.ПАСТУШЕНКО.

Він попередив, що профспілки "залишають за собою право жорсткішої опозиції". "Далі ми можемо припинити будь-які переговори й вийти на акції протесту – на страйки, на що завгодно. Поки наші вимоги попереджувальні", - сказав В.ПАСТУШЕНКО.

Мітинг прийняв резолюцію, в якій зажадав від органів державної влади "припинити розвал вітчизняного виробника, зберегти трудові колективи, не допустити скорочення робочих місць". У резолюції також висувається вимога "забезпечити гідну зарплату, скасувати підвищення на 35% ціни на газ для населення", "запровадити на період кризи мораторій на підвищення цін і тарифів на послуги ЖКГ і соціально значущі продукти харчування".

У резолюції наголошують: якщо вимоги профспілок ігноруватимуть, обласна рада профспілок обіцяє перейти "до наступного етапу боротьби – масового входження в колективні трудові конфлікти на всіх рівнях і радикальніших протестних дій із захисту своїх прав".