ЄС наступного місяця може продовжити санкцій проти Януковича і Ко - ЗМІ

17:40, 19 січня 2017
Політика
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Рішення щодо продовження санкцій у ЄС, швидше за все, приймуть наступного місяця.

Віктор Янукович / REUTERS

Євросоюз швидше за все продовжить санкції проти екс-президента Віктора Януковича та його соратників у лютому цього року. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода із Брюсселя Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

Згідно з його повідомленням, санкції проти Януковича і Ко планується продовжити на рік.

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"Дипломати ЄС сьогодні обговорили продовження на рік  санкцій проти Януковича і 15 його соратників, що швидше за все станеться у лютому" - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня, загальний суд Євросоюзу визнав неправомочним рішення ЄС застосувати санкції проти Януковича, його сина Олександра і екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва на період з 6 березня 2014 року по 5 березня 2015 року, але правомочним - на період з 6 березня 2015 року по 6 березня 2016 року.

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Теги: #санкції#Євросоюз#Янукович