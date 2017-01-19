ЄС наступного місяця може продовжити санкцій проти Януковича і Ко - ЗМІ

Євросоюз швидше за все продовжить санкції проти екс-президента Віктора Януковича та його соратників у лютому цього року. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода із Брюсселя Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

Згідно з його повідомленням, санкції проти Януковича і Ко планується продовжити на рік.

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"Дипломати ЄС сьогодні обговорили продовження на рік санкцій проти Януковича і 15 його соратників, що швидше за все станеться у лютому" - написав він.

Eu diplomats today discussed extension of sanctions against #Yanukovych & 15 of his assoc. likely 1 year roll-over in Feb #Ukraine#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 января 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня, загальний суд Євросоюзу визнав неправомочним рішення ЄС застосувати санкції проти Януковича, його сина Олександра і екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва на період з 6 березня 2014 року по 5 березня 2015 року, але правомочним - на період з 6 березня 2015 року по 6 березня 2016 року.