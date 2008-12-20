Тимошенко обіцяє не піднімати питання імпічменту Ющенку... поки що

Фракція БЮТ не має наміру ініціювати імпічмент Президента України Віктора ЮЩЕНКА до отримання результатів міжнародного розслідування організації Global Witness.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила в ексклюзивному коментарі УНІАН.

“Я б хотіла, щоб було проведено незалежне міжнародне розслідування і щоб країна робила висновки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше на брифінгу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що звернеться до міжнародної неурядової організації Global Witness для проведення об`єктивного розслідування можливої причетності вищого керівництва України до спекулятивної девальвації гривні.