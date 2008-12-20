Тимошенко обіцяє не піднімати питання імпічменту Ющенку... поки що
17:20, 20 грудня 2008Політика
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Спершу - міжнародне розслідування
Фракція БЮТ не має наміру ініціювати імпічмент Президента України Віктора ЮЩЕНКА до отримання результатів міжнародного розслідування організації Global Witness.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила в ексклюзивному коментарі УНІАН.
“Я б хотіла, щоб було проведено незалежне міжнародне розслідування і щоб країна робила висновки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, раніше на брифінгу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що звернеться до міжнародної неурядової організації Global Witness для проведення об`єктивного розслідування можливої причетності вищого керівництва України до спекулятивної девальвації гривні.
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