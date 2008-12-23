Народна Самооборона повстала проти ідеї Кабміну

«Народна самооборона» не буде підтримувати запропонований урядом законопроект № 3519, який стосується внесення змін до законодавчих актів в частині пенсійного забезпечення та виплат військовослужбовцям та працівникам МВС та прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це заявив народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Олег НОВІКОВ.

За його словами, “Народна самооборона” вважає, що закон потрібно залишити в тому форматі, в якому він є на сьогоднішній день.

«Ми вважаємо, що вводити норму, згідно з якою при звільненні на пенсію працівник МВС отримує пенсійні виплати в розмірі не більш як 50 тис. грн., є абсолютно неправильним», - зазначив О.НОВІКОВ. На його думку, ця сума повинна становити не менш ніж 100-150 тис. грн.

«Якщо уряд вважає, що антикризові заходи повинні зменшувати виплати працівникам МВС при виході на пенсію, то ця сума повинна бути не менш як 100-150 тис. грн. Тільки тоді це може компенсувати ті затрати, які можуть понести працівники МВС», - підкреслив він.

О.НОВІКОВ також нагадав, що відповідний законодавчий акт вже приймався в 2005 році і це призвело до того, що з органів внутрішніх справ почали масово звільнятися працівники, «які вже досягнули віку, коли можна виходити на пенсію. А це найбільш працездатні, найбільш кваліфіковані та досвідченні фахівці органів».

Тому, переконаний народний депутат, на сьогоднішній день в разі прийняття таких змін це знову призведе до масових звільнень. «А цього допускати не можна, особливо зараз. В країні криза, не виключено можливе підвищення злочинності. Тому недопустимим є відпускати фахівців, які можуть цьому протидіяти», - додав він.

Також, за словами О.НОВІКОВА, «Народна самооборона» не погоджується з новими нормами, згідно з якими вікова норма для працівників органів внутрішніх справ становить 55 років.

На думку О.НОВІКОВА, ця норма закону повинна стосуватися лише тих осіб, які зараз розпочинають свою діяльність в органах, а не розповсюджуватися на всіх працівників МВС.

Як повідомлялося, проект закону №3519 про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, в тому числі в частині пенсійного, матеріального забезпечення та надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг) було розроблено урядом з метою скорочення видаткової частини державного бюджету України на 2009 рік.

Як йдеться у Пояснювальній записці до законопроекту, його мета - запровадження обґрунтованих підходів щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, в тому числі в частині пенсійного, матеріального забезпечення та надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг.