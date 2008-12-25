ПР вимагає від Литвина підписати закон про мінімальну зарплату

Фракція Партії регіонів вимагає від голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА невідкладно підписати і направити на підпис Президенту Віктору ЮЩЕНКУ закон, який передбачає запровадження мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від фракції Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ.

«У мене зараз є звернення до голови Верховної Ради, щоб невідкладно було підписано цей закон і направлено Президенту України як гаранту конституційних прав, щоб ми побачили ще і позицію глави держави», - сказав депутат.

М.ПАПІЄВ також нагадав, що цим законом Національний банк України зобов’язаний протягом місяця розробити процедуру відтермінування погашення кредиту для тих громадян, які внаслідок кризи опинилися в скрутному становищі.

Відповідаючи на запитання, за рахунок чого будуть фінансуватися відповідні видатки, народний депутат наголосив, що в проекті державного бюджету на 2009 рік достатньо для цього коштів. Одним із шляхів фінансування він назвав скорочення видатків на утримання органів державної влади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 грудня, Верховна Рада України ухвалила закон «Про заходи з соціального захисту населення від наслідків світової фінансової кризи».

Даним законом, зокрема, передбачено, щоб у держбюджеті на наступний рік було встановлено розмір зарплати на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи.

“За” цей закон проголосували 230 народних депутатів із 442 зареєстрованих у сесійній залі. Не голосували у повному складі фракції БЮТ і Блоку Литвина.

***В Україні з 1 грудня 2008 р. розмір мінімальної заробітної плати збільшено з 545 грн. до 605 грн. Прожитковий мінімум на одну людину і для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп, становить 669 грн.