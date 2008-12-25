Ющенко та Тимошенко повертаються до Києва одним літаком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО одним літаком вилетіли із Сімферополя до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, на зворотній дорозі прем`єр не сіла в свій літак Ту-134, яким вона прибула до Сімферополя, а сіла в літак Як-40, яким до Сімферополя прилетів Президент.

Журналісти, що супроводжували прем`єр-міністра, вилетіли до Києва літаком Ту-134, і цим же літаком вилетів заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, який прилетів до Сімферополя разом із главою держави.

Як повідомляв УНІАН, Президент і прем`єр сьогодні відвідали Євпаторію, де вночі стався вибух у житловому будинку.

Вибухом зруйновано 35 квартир (перший і другий під`їзди будинку) і пошкоджені квартири третього під`їзду.

Кількість загиблих досягла вже 19 чоловік. Під завалами можуть знаходитися ще до 60 чоловік.