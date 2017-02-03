Лукашенко назвав запровадження Росією прикордонної зони суто політичним випадом

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні на зустрічі з представниками громадськості, білоруських і зарубіжних ЗМІ, передає агентство БелТА.

"Вони від кого кордон закривають сьогодні? Що це за прикордонна зона в 30 км? Вони що, краще захищають кордон, ніж ми? У тисячу разів гірше. І у них є де захищати кордон. Це (запровадження Росією прикордонної зони), вважаю, чисто політичний випад. Не можна цього робити", - сказав Лукашенко.

Він зауважив, що встановлення прикордонної зони російська сторона виправдовує запровадженням п'ятиденного безвізового в'їзду до Білорусі для громадян 80 країн. Однак при цьому замовчується, що цей наказ був підписаний Федеральною службою безпеки Росії ще наприкінці грудня 2016 року. Глава держави також звернув увагу на той факт, що свого часу Білорусь не раз приймала рішення не закривати кордон з Росією, незважаючи на різні зовнішні фактори.

Читайте такожЛукашенко про російське торгове ембарго: українських олігархів чавіть, а не селян

Лукашенко підкреслив, що безвізовий в'їзд до Білорусі жодним чином не позначиться на національній безпеці Росії, оскільки митний і прикордонний контроль у пункті прибуття іноземців білоруська сторона скасовувати не збирається. До того ж Білорусь і Росія користуються єдиним списком громадян, чиє перебування в країнах є небажаним.

"Ми свято оберігаємо спільний простір. Для нас росіянин ніколи не був чужою людиною і не буде. Ці бездумні нескоординовані дії, які лише погіршують наші стосунки, цього робити не можна", - вважає Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко розкритикував союз із Росією, але заперечив наміри вийти з нього

Як повідомляв УНІАН, глава ФСБ Росії Олександр Бортніков розпорядився встановити прикордонну зону на кордоні РФ з Білоруссю. Наказ набере чинності з 7 лютого.

Регіональні прикордонні управління російської ФСБ зобов'язані встановити на кордоні з Білоруссю попереджувальні знаки і визначити час і місця в'їзду в прикордонну зону. До цього прикордонна зона в Брянській області була лише вздовж кордону з Україною, у Псковській – на кордоні з Естонією і Латвією.