Росія встановила на кордоні з Білоруссю прикордонну зону

Відповідні документи опубліковані на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає Росбалт.

Регіональним прикордонним управлінням наказано "установити місця та час в'їзду (проходу) осіб та транспортних засобів у прикордонну зону; організувати встановлення попереджувальних знаків на в'їздах у прикордонну зону".

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Наказ набирає чинності з 7 лютого 2017 року.

Рішення прийнято для "створення необхідних умов охорони державного кордону РФ".

Раніше у Смоленській області прикордонної зони не було, в Брянській області існувала лише вздовж кордону з Україною, у Псковській — вздовж кордону з Латвією та Естонією.