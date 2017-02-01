Росія встановила на кордоні з Білоруссю прикордонну зону
18:38, 01 лютого 2017Світ
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Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков наказав ввести режим прикордонної зони вздовж російсько-білоруського кордону.
ФСБ введе режим прикордонної зони на кордоні з Білоруссю / autotraveler.ru
Відповідні документи опубліковані на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає Росбалт.
Регіональним прикордонним управлінням наказано "установити місця та час в'їзду (проходу) осіб та транспортних засобів у прикордонну зону; організувати встановлення попереджувальних знаків на в'їздах у прикордонну зону".
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Наказ набирає чинності з 7 лютого 2017 року.
Рішення прийнято для "створення необхідних умов охорони державного кордону РФ".
Раніше у Смоленській області прикордонної зони не було, в Брянській області існувала лише вздовж кордону з Україною, у Псковській — вздовж кордону з Латвією та Естонією.
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