Ющенко і Миронов обговорили весь спектр: проблем жодних, самі питання

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Росії Сергій МИРОНОВ вважає, що складновирішуваних проблем між Україною і Росією не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.МИРОНОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Жодних проблем між нашими країнами не існує, є важкі питання», - сказав С.МИРОНОВ.

Спікер Верхньої палати російського парламенту вважає “неправильним ні з державної точки зору, ні з добросусідської, коли жителі двох прикордонних сіл їдуть за сто кілометрів, щоб пройти пункт пропуску».

С.МИРОНОВ повідомив, що сьогодні в ході зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ обговорювався весь спектр двосторонніх відносин. «Це була добра, дружня, добросусідська розмова. Таких термінів, як потепління або охолодження, не повинно бути – у нас що – була війна? Є питання, які вимагають рішень. У нас буде тепло між нами», - упевнений він.

Україна і Росія повинні вирішувати суперечки стосовно навігаційній інфраструктурі в рамках двостороннього міжнародного договору. «Все, що стосується навігаційної інфраструктури, міститься в двосторонньому міжнародному договорі, і в рамках цього договору їх потрібно вирішувати», - сказав С.МИРОНОВ, коментуючи рішення Севастопольського апеляційного господарського суду від 11 вересня про вилучення 22 об`єктів гідрографії, зокрема кримських маяків, у Міністерства оборони Російської Федерації. У разі виникнення складнощів при вирішенні питань навігаційного забезпечення їх слід вирішувати на президентському або урядовому рівні, а також по лінії Міністерств оборони.

Голова Ради Федерації Росії і Президент України не обговорювали можливих термінів візиту Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА в Україну.

С.МИРОНОВ також повідомив, що в ході зустрічі він висловив вдячність В.ЮЩЕНКУ «за ідею проведення форуму і відмінну організацію церемонії, присвяченої 65-й річниці трагедії Бабиного Яру».