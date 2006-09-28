Ющенко прийде до Януковича

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у розширеному засіданні Кабінету Міністрів, на яке запрошені голови облдержадміністрацій.

Як повідомили УНІАН у офіційному інтернет-представництві глави держави, планується, що у своєму виступі В.ЮЩЕНКО окреслить свою позицію щодо розвитку регіонів, бюджетної та кадрової політики, взаємодії центральних і регіональних органів влади в умовах політреформи.