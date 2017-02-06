Загострення агресії РФ на Донбасі є випробуванням реакції адміністрації Трампа – депутат ЄП Галер

Таку думку він висловив у понеділок в Брюсселі на засіданні Підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони в рамках обговорення загострення ситуації на сході України, передає власний кореспондент УНІАН.

«Ми дуже занепокоєні погіршенням ситуації, і в мене немає сумнівів, що агресор, а це - Росія, випробовує, як буде реагувати, чи не буде реагувати у цьому відношенні нова адміністрація США», - сказав Галер.

При цьому євродепутат наголосив на необхідності «продовжувати підтримувати жертв агресії» та чинити тиск на Росію з тим, щоб вона «зосередилася на виконанні Мінських угод».

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«Агресор - Росія, їм немає чого робити на українській землі. Тому у цій ситуації ми повинні продовжувати підтримувати Україну», - наголосив політик.

Галер також вважає, що найкращою відповіддю агресору буде надання Україні безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.