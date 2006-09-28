Ющенко не прибув на засідання уряду
10:29, 28 вересня 2006Політика
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Штандарт Президента винесли із зали
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не прибув на розширене засідання Кабінету міністрів, яке проводиться зараз в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, у залі засідань уряду до останньої хвилини знаходився штандарт Президента, однак буквально за хвилину до початку засідання його винесли із залу. Причини відсутності Президента поки не відомі.
У розширеному засіданні уряду бере участь голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ та народні депутати, які представляють всі парламентські фракції.
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