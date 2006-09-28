П`ятьом губернаторам пропонують збирати речі

Кабінет міністрів України планує запропонувати Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ розглянути питання про доцільність перебування на своїх посадах голів п’яти облдержадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті постанови уряду «Про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічного і соціального розвитку регіонів у січні-серпні 2006 року, виконання Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері і завершення підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період».

Проект цієї постанови роздано сьогодні учасникам розширеного засідання уряду.

Згідно з проектом, пропонується порушити перед Президентом України питання про доцільність перебування на займаних посадах голови Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (член УНП), голови Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) та голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія промисловців і підприємців, що входить у блок «Наша Україна») за незадовільне розв’язання проблем, що стримують економічний і соціальний розвиток відповідних регіонів.

Крім того, уряд планує вказати голові Раді міністрів АРК Володимиру ПЛАКІДІ, голові Дніпропетровської ОДА Надії ДЕЄВІЙ, голові Закарпатської ОДА Олегу ГАВАШІ та голові Черкаської ОДА Олександру ЧЕРЕВКУ на низьку підготовку до експлуатації у зимовий період житлового фонду, котелень, теплових пунктів і теплотрас, водопровідно-каналізаційного господарства і незадовільні розрахунки населення за спожиті житлово-комунальні послуги.