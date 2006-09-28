Лайка баби Параски пройшла цензуру

Національна експертна комісія із захисту суспільної моралі поставила крапку в розглядах навколо того, чи можна транслювати в новинних сюжетах відеозаписи з матом.

Вивчивши матеріали новин телеканалів СТБ і "1+1" від 28 липня 2006 року (там, де баба Параска публічно ображала першого Президента Леоніда Кравчука), комісія визнала, що канали не порушили закон "Про захист суспільної моралі".

Власне, цього висновку з нетерпінням чекали всі журналісти. Адже замінити різкі слівця Параски на звуки "пі" означало б звести нанівець гостроту сюжету. Та і мораль порушила сама Параска, яка кричала в мегафон Кравчуку: " Ти, падло жидовське, забрав б...ь все, скотина" (йшлося про внески Ощадбанку СРСР, інфляцію і низькі пенсії).

Газета "Сегодня"