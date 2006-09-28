Яценюк передав уряду прохання Ющенка

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК від імені Президента Віктора ЮЩЕНКА просить уряд зняти з проекту постанови «Про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічного і соціального розвитку регіонів у січні-серпні 2006 року, виконання Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері і завершення підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період» пропозиції щодо звільнення ряду губернаторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

«Ми поділяємо стурбованість уряду щодо проблем в окремих регіонах, але переконані, що відповідальність голів місцевих адміністрацій є солідарною, у тому числі з центральним урядом», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

У зв’язку з цим він попросив Кабмін зняти цей пункт з проекту постанови, щоб провести додаткові консультації та конструктивно вирішити питання заміни голів облдержадміністрацій.

«Той, хто повинен правцювати – має працювати, а той, хто повинен піти – має піти», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом постанови, пропонується порушити перед Президентом питання про доцільність перебування на займаних посадах голови Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (член УНП), голови Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) та голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія промисловців і підприємців, що входить у блок «Наша Україна») за незадовільне розв’язання проблем, що стримують економічний і соціальний розвиток відповідних регіонів.

Крім того, уряд планує вказати голові Раді міністрів АРК Володимиру ПЛАКІДІ, голові Дніпропетровської ОДА Надії ДЕЄВІЙ, голові Закарпатської ОДА Олегу ГАВАШІ та голові Черкаської ОДА Олександру ЧЕРЕВКУ на низьку підготовку до експлуатації у зимовий період житлового фонду, котелень, теплових пунктів і теплотрас, водопровідно-каналізаційного господарства і незадовільні розрахунки населення за спожиті житлово-комунальні послуги.