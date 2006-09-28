Богатирьова радить Ющенку поквапитись

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє про доречність подання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, як суб’єктом законодавчої ініціативи, проекту закону про Президента до Верховної Ради.

Про це вона заявила, виступаючи сьогодні на розширеному засіданні Кабінету Міністрів.

«Бажано було б отримати і такий законопроект», - зокрема сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що відповідний закон, при наявності закону про Кабінет Міністрів, міг би «збалансувати» систему влади в Україні.

Водночас вона припустила, що в разі, якщо проект закону про Президента не надійде від глави держави, то навряд чи можна буде «утримати» народних депутатів від того, щоб вони самі не внесли такий законопроект.

Як повідомляв УНІАН, Керівник Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента України Ігор КОЛІУШКО в інтерв`ю газеті «Кіевскій телеграфъ» від 22 - 28 вересня 2006 нагадав, що «закон про Президента прийнятий Верховною Радою в двох читаннях, і він лежить у ВР уже багато років».

«Востаннє я його доповідав у 2000 році. Сьогодні в нього необхідно внести зміни, пов`язані з конституційною реформою, і подавати на третє читання», - сказав І.КОЛІУШКО зазначивши, що «це був би найлогічніший сценарій».

Але, за його словами, «є й противники подібного варіанту. Дискусія з цього питання зводиться до складних правових проблем. Приміром, як у цьому законі розкривати повноваження Президента як гаранта Конституції, державного суверенітету і прав людини? Вони закріплені в статті 102 Конституції. Деякі юристи, і я зокрема, пропонують, щоб ці повноваження були розкриті в законі. Щоб не було, з одного боку, необгрунтованої критики Президента, коли в нього немає повноважень щось змінити, а на нього вішають усіх собак. І з другого боку, щоб він сам чітко розумів, коли він повинен не мовчати, а діяти». При цьому І.КОЛІУШКО також повідомив, що «опоненти виступають проти прийняття закону про Президента: вони говорять, що повноваження Президента вичерпно визначені Конституцією і деталізувати їх не потрібно. На їхню думку, їх узагалі неможливо детермінувати в законі, оскільки залежно від суспільної ситуації, від виду загрози дії Президента не можна передбачити». На мій погляд, додав також І.КОЛІУШКО, глава держави поки що не визначився з даного питання. «Хоча він часто згадує про цей закон як про акт, котрий необхідно прийняти, але прямого доручення про його підготовку не надходило», - зазначив Керівник Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента України.