Чому Президент проігнорував Януковича?

Президент Віктор Ющенко не прийшов на засідання Кабінету міністрів у зв`язку з некоректною розсадкою.

Таку думку в розмові з кореспондентом "Української правди" висловив представник апарату уряду.

За його словами, Ющенко обурився, що йому відвели місце не посередині президії, а по праву руку від Януковича.

В зв`язку з цим, Ющенко, який начебто виїхав до будинку Кабміну, по дорозі розвернувся назад.

Водночас представники губернаторського корпусу, присутні на Кабміні, іншої думки.

За їх словами, Ющенко не приїхав, оскільки проект постанови, який мали розглянути на засіданні уряду, містить пункт про звільнення п’яти губернаторів, що не було з ним узгоджено.

У свою чергу представник президента в кабміні Арсеній Яценюк, присутній на засіданні, не став відповідати на питання журналістів про причини відсутності Ющенка.

"Українська правда"