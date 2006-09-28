Київрада встановила зарплату Черновецькому

Київрада прийняла рішення про оплату праці Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 95 депутатів, один проголосував проти і 10 утримались.

Згідно з прийнятим рішенням з 14 квітня поточного року посадовий оклад Київського міського голови затверджений у розмірі 5 тис. 644 грн. на місяць. Далі в рішенні затверджено надбавки, які виплачуватимуться Київському міському голові.

Таким чином, з 14 квітня за перший ранг державного службовця Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримуватиме надбавку у розмірі 160 грн. За почесне звання «Заслужений юрист України» у розмірі 15% посадового окладу; доплата за науковий ступінь кандидата юридичних наук призначена у розмірі 15% посадового окладу. Також затверджено надбавку за вислугу років виходячи із посадового окладу із врахуванням надбавки за ранг держслужбовця у розмірі 30% (стаж держслужби у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО становить 22 роки). Затверджено також надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 90% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. Згідно з прийнятим рішенням преміювання київського міського голови проводитиметься щомісячно у розмірі 60% посадового окладу за фактично відпрацьований час.