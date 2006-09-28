Київрада встановила зарплату Черновецькому
Мер матиме кілька доплат
Київрада прийняла рішення про оплату праці Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 95 депутатів, один проголосував проти і 10 утримались.
Згідно з прийнятим рішенням з 14 квітня поточного року посадовий оклад Київського міського голови затверджений у розмірі 5 тис. 644 грн. на місяць. Далі в рішенні затверджено надбавки, які виплачуватимуться Київському міському голові.
Таким чином, з 14 квітня за перший ранг державного службовця Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримуватиме надбавку у розмірі 160 грн. За почесне звання «Заслужений юрист України» у розмірі 15% посадового окладу; доплата за науковий ступінь кандидата юридичних наук призначена у розмірі 15% посадового окладу. Також затверджено надбавку за вислугу років виходячи із посадового окладу із врахуванням надбавки за ранг держслужбовця у розмірі 30% (стаж держслужби у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО становить 22 роки). Затверджено також надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 90% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. Згідно з прийнятим рішенням преміювання київського міського голови проводитиметься щомісячно у розмірі 60% посадового окладу за фактично відпрацьований час.