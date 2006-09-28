Янукович не хоче слухати лепет губернаторів

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що сьогодні уряд ставить питання не про звільнення окремих голів облдержадміністрацій, а про доцільність їхнього звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету Міністрів.

Відповідаючи представнику Президента у Кабінеті Міністрів, першому заступнику глави Секретаріату Президента Арсенію ЯЦЕНЮКУ, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Ми поставили питання порушити перед Президентом питання про доцільність перебування на займаних посадах. Не про звільнення, як Ви сказали, а про доцільність».

При цьому прем’єр попросив не повторювати таких ситуацій, яка була протягом кількох місяців у Луганській області, коли там не було призначено голову ОДА. «Область зруйнована – півроку не було голови облдержадміністрації (після звільнення Геннадія МОСКАЛЯ, який став представником Президента у Криму – УНІАН)», - наголосив він.

ЯНУКОВИЧ заявив: “Якщо ми разом будемо вирішувати з вами так кадрові питання, у нас подяки від людей не буде. Тому тут є принципові речі”.

Він наголосив, що не йдеться про заходи, які принизили б будь-якого керівника чи створили несправедливі умови, натомість ідеться про відповідальність кожного керівника на своєму рівні.

Звертаючись до керівника Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА, який до цього виступав із доповіддю про ситуацію в області, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «А лепет цей, що ми тут маємо досягнення – його не повинно бути. Про досягнення хай кажуть люди».

Він ще раз підкреслив, що місцеві керівники перш за все мають пам’ятати про свою відповідальність за розвиток регіонів і саме з такої точки зору слід вести конкретну розмову. «Я зараз не буду піднімати питання. Як кажуть, слідство встановить, чому у вас найнижчі платежі, чому у вас така ситуація в соціальній сфері, у сільському господарстві тощо, чому у вас передостаннє місце (серед областей) за підсумками восьми місяців?», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

І.СТОЙКО відповів, що, зважаючи на сьогоднішні показники, необхідно враховувати, що Тернопільщина є не промислово розвинутою, а аграрно-промисловою областю. «Не може бути на Тернопільщині зарплата в тисячу гривень, де 60% населення проживає у селі», - наголосив губернатор, додавши, що рівень зарплат на сьогодні демонструє динаміку зростання у 3-4%. Також він підкреслив, що за останній період завдяки ставці на малий середній бізнес рівень безробіття скоротився на 20%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду А.ЯЦЕНЮК від імені Президента Віктора ЮЩЕНКА попросив уряд зняти з проекту постанови «Про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічного і соціального розвитку регіонів у січні-серпні 2006 року, виконання Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері і завершення підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період» пропозиції щодо звільнення ряду губернаторів.

Згідно з проектом постанови, пропонується порушити перед Президентом питання про доцільність перебування на займаних посадах голови Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (член УНП), голови Тернопільської ОДА І.СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) та голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія промисловців і підприємців, що входить у блок «Наша Україна») за незадовільне розв’язання проблем, що стримують економічний і соціальний розвиток відповідних регіонів.