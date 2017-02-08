Помер народний депутат від "Народного фронту" Петро Ванат

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби «Народного фронту».

Лідер партії Арсеній Яценюк висловив співчуття у зв’язку зі смертю Ваната.

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«Із глибоким сумом дізнався про смерть члена нашої команди, народного депутата України Петра Ваната – світлої, щирої людини, справжнього патріота нашої держави. Це велика втрата для всіх нас», - сказав Яценюк.

Петро Ванат народився 28 січня 1938 року. До Верховної Ради був обраний за списком партії «Народного фронту» (№ 45).

На момент обрання був президентом Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал", головою Запорізької обласної федерації роботодавців.