Помер народний депутат від "Народного фронту" Петро Ванат
18:51, 08 лютого 2017Політика
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На 80-му році життя помер народний депутат України від партії "Народний фронт" Петро Ванат.
Петро Ванат народився 28 січня 1938 року. До Верховної Ради був обраний за списком партії «Народного фронту» / zoda.gov.ua
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби «Народного фронту».
Лідер партії Арсеній Яценюк висловив співчуття у зв’язку зі смертю Ваната.
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«Із глибоким сумом дізнався про смерть члена нашої команди, народного депутата України Петра Ваната – світлої, щирої людини, справжнього патріота нашої держави. Це велика втрата для всіх нас», - сказав Яценюк.
Петро Ванат народився 28 січня 1938 року. До Верховної Ради був обраний за списком партії «Народного фронту» (№ 45).
На момент обрання був президентом Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал", головою Запорізької обласної федерації роботодавців.
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