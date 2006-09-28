Аделаджа будуватиме в Україні капіталізм із людським обличчям

Пастор церкви «Посольство Боже» Сандей АДЕЛАДЖА заявляє про створення клубу бізнесменів для надання допомоги бідним і боротьби зі злидарством.

Про це С.АДЕЛАДЖА повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи свою участь у зустрічі «Всесвітня ініціатива Клінтона», що відбулася в Нью-Йорку 20-22 вересня.

«Кожна людина, повертаючись з цієї зустрічі, повинна виконати певну програму. Я вирішив створити нову генерацію бізнесменів в Україні. Сьогодні ми започатковуємо рух «Клуб 1000» - об`єднання бізнесменів, які допомагатимуть бідним з Богом у душі», - сказав С.АДЕЛАДЖА.

При цьому, пастор «Посольства Божого» відмовився назвати імена бізнесменів, які заявили про бажання брати участь в «Клубі 1000». «Приходьте сьогодні на цей захід, і ви побачите цих людей на власні очі», - додав він. При цьому С.АДЕЛАДЖА розраховує, що до складу Клубу ввійде 1 тисяча чоловік, «щоб побудувати капіталізм із людським обличчям».

Довідка УНІАН. Щорічна «Всесвітня ініціатива Клінтона» проходить під патронатом екс-президента США Біла КЛІНТОНА. Він запрошує для обговорення глобальних проблем близько 500 найвпливовіших людей світу. На зустрічі в 2005 році Україну представляв Президент Віктор ЮЩЕНКО.