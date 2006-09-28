Ющенко хоче знати, що пообіцяв Бойко Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір зустрітися з профільними міністрами для обговорення ситуації, що склалася в паливно-енергетичному комплексі. Про це повідомив журналістам перший заступник голови Секретаріату Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, зокрема, Президент хоче отримати інформацію про хід українсько-російських переговорів про поставки газу.

«Президент хоче почути про те, яким чином проходять газові переговори. Адже ви пам`ятаєте, що по газових переговорах минулого року, здається, всі документи були опубліковані», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в даному контексті може обговорюватися кадрове питання щодо НАЕК «Енергоатом». При цьому він підкреслив, що Президент жодним чином не збирається втручатися в оперативну діяльність енергетичних компаній. «Жодним чином Президент не збирається втручатися в оперативну діяльність тих або інших компаній», - резюмував перший заступник глави Секретаріату Президента.