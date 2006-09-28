Яценюк пояснив, чому Ющенко не прийшов на Кабмін

Одна з причин, чому Президент України Віктор ЮЩЕНКО не прибув на розширене засідання Кабінету Міністрів України – неналежна підготовка сьогоднішнього засідання. Про це йдеться в коментарі першого заступника глави Секретаріату Президента України – представника Президента в Кабінеті Міністрів Арсенія ЯЦЕНЮКА про причини відсутності на засіданні уряду Президента України.

Коментар переданий УНІАН Офіційним інтернет-представництвом Президента України.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, вся статистика і вся картина макроекономічної динаміки простежується тільки за результатами року або за результатами дев’яти місяців. Отже, зрозуміло, що уряд формуватиме наступне засідання уряду або за результатами року, або за результатами дев’яти місяців. Лише тоді у Президента України буде змога побачити загальну картину і таким чином прокоментувати позицію і діяльність уряду за період його повноважень. Як зазначив А.ЯЦЕНЮК, «уряд працює тільки місяць і всі робочі питання вирішують на зустрічах з прем’єр-міністром. Тому присутність Президента на сьогоднішньому засідання Кабміну була недоцільною».

Окрім цього, Секретаріат Президента України відзначає, що ще одна з причин, чому глава держави не прибув до Кабміну – неналежна підготовка сьогоднішнього засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президента України очікували на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України. Однак, він не прийшов.

Замість В.ЮЩЕНКА на засідання Кабміну прийшов перший заступник голови Секретаріату Президента України А.ЯЦЕНЮК. Він, зокрема, від імені Президента попросив уряд зняти з проекту постанови про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічного і соціального розвитку регіонів у січні-серпні 2006 року пропозиції щодо звільнення ряду губернаторів. Також він попросив уряд врахувати пропозиції Президента до проекту закону про Кабінет Міністрів України.

На засіданні уряду перший віце-прем`єр міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ висловив незадоволення тим, що точку зору Президента на соціально-економічний розвиток країни сьогодні на засіданні уряду висловлював А.ЯЦЕНЮК, а не сам В.ЮЩЕНКО. «Хотілося б, щоб Президент сам висловив свою точку зору, а не виходило так, що його представник на засіданні КМУ переказує те, що думає Президент, що він вважає», - сказав перший віце-прем`єр.