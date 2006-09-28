Янукович ”делікатно” попросив міністрів Ющенка не гратися з ним

Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції і юридичному управлінню Кабінету міністрів знайти правове формулювання у постанові стосовно звільнення п`яти губернаторів.

Під час засідання Кабміну міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ зазначив, що ця постанова не є коректною, на що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ попередив Р.ЗВАРИЧА про звільнення в разі створення перешкод вимогам уряду підвищити відповідальність керівників органів влади, повідомляє “Українська правда”.

"Я попереджаю всіх, у тому числі і вас, Романе Михайловичу, - всі, хто стоять на перешкоді підняття рівня відповідальності за свої обов’язки – я ініціюватиму звільнення, в тому числі і вас", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Члени уряду від "Нашої України" мають зрозуміти, що ми з вами в делікатних стосунках, тому не грайтеся", - додав В.ЯНУКОВИЧ.

На це Р.ЗВАРИЧ відповів, що В.ЯНУКОВИЧ міг його неправильно зрозуміти, бо він мав на увазі, що постанови уряду мають проходити експертизу Мін’юсту, чого не було в цьому випадку.

На це прем’єр доручив зробити експертний висновок стосовно постанови.

"Питання (відповідальності п’яти губернаторів) не знімається. Можливо, по формі воно буде іншим", - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом урядової постанови «Про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічного і соціального розвитку регіонів у січні-серпні 2006 року, виконання Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері і завершення підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період», пропонується порушити перед Президентом питання про доцільність перебування на займаних посадах голови Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (член УНП), голови Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) та голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія промисловців і підприємців, що входить у блок «Наша Україна») за незадовільне розв’язання проблем, що стримують економічний і соціальний розвиток відповідних регіонів.