Лідер Меджлісу погодився бути радником у Януковича

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України (блок "Наша Україна") Мустафа ДЖЕМИЛЬОВ погодився стати радником у прем`єр-міністра України, голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Меджлісу, депутат Верховної Ради АРК Ремзі ІЛЬЯСОВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Як нагадав Р.ІЛЬЯСОВ, глава Кабміну зробив таку пропозицію М.ДЖЕМІЛЬОВУ під час свого робочого візиту в Крим у середині серпня. За словами заступник голови Меджлісу, на сьогодні вже вийшла постанова Кабміну про призначення М.ДЖЕМІЛЬОВА радником прем`єр-міністра.

Р.ІЛЬЯСОВ також заявив, що йому поки що невідома реакція на це призначення з боку партії "Руський блок", котра піддає різкій критиці Меджліс і створила з кримською організацією Партії регіонів фракцію "Блок "За Януковича!"" у Верховній Раді АРК. Заступник голови Меджлісу нагадав, що в інтерв`ю ряду ЗМІ лідер партії "Руський блок" Олександр СВИСТУНОВ заявив, що кримські депутати, що представляють його політичну силу, вийдуть з фракції "Блок "За Януковича!", якщо М.ДЖЕМІЛЬОВ стане радником у В.ЯНУКОВИЧА. "Руський блок" заявляв, що він вийде з фракції «Блок "За Януковича!", оскільки серед росіян глава уряду собі радників не знайшов. Настільки це цинічно говорилося”, - зазначив Р.ІЛЬЯСОВ. - Тому не знаю, як вони (представники "Руського блоку" - УНІАН) діятимуть, але такі заяви в них є".

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня В.ЯНУКОВИЧ відвідав з робочою поїздкою Крим, під час якої, зокрема, провів зустріч з представниками Меджлісу.