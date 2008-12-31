З 1 січня набирають чинності 15 законів, 4 укази Ющенка та 25 рішень Тимошенко

В Україні з 1 січня 2009 року набирають чинності 15 законів, 4 укази Президента України та 25 актів Кабінету міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції України Миколу ОНІЩУКА.

Загалом, за словами міністра, в перший день нового року набувають чинності 4 базових законів та 12 законів, якими вносяться зміни до чинного законодавства. З них 7 законів у соціальній сфері, 4 – у фінансово-економічній, 2 – у правоохоронній сфері та інші законодавчі акти, що були ухвалені Верховною Радою впродовж 2006-2008 років.

Серед базових законів, які набувають чинності в перший день нового року, М.ОНІЩУК назвав Закон України «Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини». Зазначеним законом встановлена щорічна тарифна квота на ввезення в Україну цукру-сирцю. Закон набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком вступу України до Світової організації торгівлі, тобто з 1 січня 2009 року.

Крім того, набуває чинності Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Зазначений законодавчий акт визначає основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов`язки та відповідальність усіх учасників процесу.

Також набуває чинності Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які тривалий час на законних підставах проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей.

Ще один базовий закон – «Про першочергові заходи щодо запобігання негативними наслідками фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Зазначений закон спрямований на забезпечення конституційних прав громадян, гарантування економічної безпеки держави, мінімізації можливих збитків для економіки та фінансової системи України від фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих країн. Крім того, зазначеним законом внесено зміни до ряду законів України та до Бюджетного і Господарського кодексів України щодо видатків, пов’язаних з капіталізацією банків, та видатків, що здійснюються із Стабілізаційного фонду.

Рештою законів, що набирають сили в перший день нового року, за словами міністра юстиції, вносяться зміни до чинного законодавчого масиву.

Зокрема, серед законів у соціальній сфері з 1 січня 2009 року набувають чинності:

- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб». Зазначеним законом внесено зміни та доповнення до частини четвертої статті 95 Кодексу законів про працю України, згідно з якими розмір мінімальної заробітної плати не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Також викладено у новій редакції статтю 9 та частину першу і другу статті 10 Закону України "Про оплату праці" щодо регулювання питань умов визначення розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно до статей 9 і 10 Закону України "Про оплату праці", встановлюється і переглядається розмір мінімальної заробітної плати, який не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- Закон «Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров‘я». Зазначеним Законом викладено у новій редакції пункт "н" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров`я щодо надання права на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні деяким категоріям медичних працівників та збереження прав інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм;

- Закон «Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Зазначеним законом внесено зміни до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми, що визначають підстави призначення та розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування». Зазначеним законом внесено зміни та доповнення до Кодексу законів про працю України, Закону "Про відпустки", "Про державну допомогу сім‘ям з дітьми" у частині щодо умов надання одноразової відпустки особам, які усиновили дитину старше трьох років та призначення допомоги при усиновленні дитини;

- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім`ї». Зазначеним законом внесено зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема статтю 173-2 викладено у новій редакції, якою передбачено відповідальність щодо вчинення насильства в сім`ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми та до Закону „Про попередження насильства в сім`ї”, зокрема до статей, що регулюють питання повноважень відповідних підрозділів органів внутрішніх справ щодо попередження насильства в сім`ї та щодо повноважень працівників кризових центрів з попередження насильства в сім`ї.

У фінансово-економічній сфері з 1 січня 2009 року в україні набувають чинності наступні закони:

- «Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб». Зазначеним законом внесено зміни до абзацу першого - четвертого підпункту 4.3.15 пункту 4.3 статті 4 Закону "Про податок з доходів фізичних осіб", які регулюють питання загального оподатковуваного доходу;

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні». Зазначеним законом внесено зміни та доповнення до ряду законів, зокрема до законів України "Про Єдиний митний тариф", "Про податок на додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про видавничу справу", "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", які регулюють питання книговидавничої справи.

У правоохоронній сфері набувають чинності:

- Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності». Зазначеним законом внесено зміни до Кримінального кодексу з питань, що стосуються зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі; щодо розстрочки виплати штрафу певними частинами строком до трьох років; щодо призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання; щодо незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї; та інші питання;

- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». Зазначеним законом внесено зміни до ряду законів України, а також до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Бюджетного кодексу України з питань регулювання безпеки дорожнього руху.

Крім того, з 1 січня 2009 року набують чинності закони України:

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами». Зазначеним законом внесено зміни до Закону "Про рекламу" щодо визначення окремих термінів, пов’язаних з рекламою, а також зміни, що стосуються питань про заборону наводити у телепередачах будь-яку інформацію рекламного характеру про спонсора – виробника алкогольних напоїв та про заборону реклами тютюнових виробів, реклами знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби; та інші питання.

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з радіоактивними відходами». Зазначеним законом внесено зміни та доповнення до законів "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про поводження з радіоактивними відходами" з питань, що стосуються збору та розподілу коштів за забруднення навколишнього природного середовища та щодо фінансування робіт і розподілу коштів у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Також набують чинності Укази Президента України (з ухвалених за період 2007-2008 років):

- «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери». Зазначеним Указом збільшено кількість щомісячних стипендій, щорічних премій та грантів Президента України діячам науки та культури;

- «Про внесення змін до Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді». Зазначеним Указом внесено зміни та доповнення до Указу Президента України «Про гранти Президента України для обдарованої молоді», згідно з якими пропозиції про призначення грантів і встановлення їх розмірів подаються Кабінетом Міністрів України Президентові України щороку до 1 вересня та питання про призначення грантів розглядається раз на рік до 1 листопада;

- «Про збільшення розміру та кількості стипендій Президента України для видатних спортсменів та їх тренерів». Зазначеним Указом внесено зміни: до указів Президента України «Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури» та «Про Положення про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури», якими передбачено 25 довічних державних стипендій та 25 довічних щомісячних державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту; до Указу Президента України «Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор», якими передбачено збільшення розмірів державних стипендій чемпіонам та призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор;

- «Про внесення змін до Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту». Зазначеним Указом внесено зміни до Указу Президента України від 11 липня 2008 року № 642, зокрема до пункту 2 Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, згідно з якими збільшено коло призерів та стипендії для видатних спортсменів та тренерів.

Набирають чинності і постанови Кабінету міністрів України (з ухвалених у 2008 році):

- «Про доповнення пункту 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти». Зазначеною постановою передбачено, що до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг;

- «Про внесення змін до Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави». Зазначеною постановою внесено зміни до Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. N 821, згідно з якими оплата праці адвокатів здійснюється згідно за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати за годину роботи адвоката при провадженні дізнання, досудового слідства чи розгляді кримінальної справи судом;

- «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів». Зазначеною постановою затверджено Порядок, який визначає процедуру та організаційні засади проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів , зареєстрованих підрозділами Державтоінспекції;

- «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268». Зазначеною постановою внесені зміни та доповнення до постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", постанову доповнено схемами посадових окладів керівних працівників та спеціалістів відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі , посадових окладів керівних працівників та спеціалістів відділів державної виконавчої служби міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції , посадових окладів керівних працівників та спеціалістів відділів державної виконавчої служби районних, районних у місті управлінь юстиції;

- «Про затвердження Порядку розрахунку резервів незароблених премій, що проводиться за договорами обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників незалежних транспортних засобів». Зазначеною постановою затверджено Порядок, який визначає механізм розрахунку (формування) величини резервів незароблених премій, що проводиться за договорами обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

- «Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2009-2010 роки»;

- «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми». Зазначеною постановою вносяться зміни та доповнення до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім"ям з дітьми у частині надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- «Про речове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби у мирний час». Зазначеною постановою затверджено: опис та зразки форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовців Державної прикордонної служби; Положення про порядок речового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби у мирний час та його норми; перелік місцевостей з жарким та помірним кліматом, проходження служби в яких дає право на забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби речовим майном за нормами, затвердженими для таких місцевостей;

- «Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань)». Постановою затверджено Порядок, який визначає умови видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих генетично модифікованих організмів, призначених для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань) у замкненій та відкритій системах. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів";

- «Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету міністрів для молодих учених.» Зазначено постановою установлено: щомісячний розмір стипендій Президента України для молодих учених у сумі 900 гривень кожна; щомісячний розмір стипендій Кабінету міністрів України для молодих учених у сумі 810 гривень кожна. Також визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. N 1107 "Про збільшення розміру стипендії Президента України для молодих учених" та від 24 грудня 2005 р. N 1275 "Про розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених";

- «Про заходи щодо здешевлення вартості будівництва житла». Зазначеною постановою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 40 "Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та установлено граничний розмір коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів (з урахуванням вартості робіт, передбачених вихідними даними на проектування), не може перевищувати: 5 відсотків вартості будівництва інженерних споруд та нежитлових будинків (крім будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення); 2 відсотків вартості спорудження житлових будинків, будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення;

- «Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі». Зазначеною постановою затверджено Технічний регламент, який визначає вимоги до приладів, що працюють на газоподібному паливі, їх безпеки, процедури підтвердження відповідності таким вимогам, і встановлює вимоги щодо маркування і введення в обіг;

- «Про затвердження Класифікатора звернень громадян». Зазначена постанова прийнята для ефективності роботи із зверненнями громадян;

- «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 23 грудня 2005р. № 1267». Зазначеною постановою внесені зміни до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 23 грудня 2005 р. №1267 "Деякі питання Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", згідно з якими змінено граничну чисельність працівників центрального апарату Міністерства та його територіальних органів;

- «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів». Зазначений Порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів;

- «Про доповнення додатка 1 до постанови Кабінету міністрів України від 26 лютого 2000р. № 403». Зазначеною постановою доповнено цифрами позицію «Державна судова адміністрація» у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують";

- «Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат». Ці Правила встановлюють норми і вимоги до заготівлі деревини під час спеціального використання лісових ресурсів в порядку рубок головного користування, що проводяться в гірських лісах Карпат, на основі екосистемного підходу та принципів наближеного до природи ведення лісового господарства;

- «Про удосконалення порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення житлом окремих категорій громадян». Зазначеною постановою в Порядок міжвідомчої координації закупівлі товарів за кошти державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1312 доповнено новою позицією. Зокрема, Міністерство регіонального розвитку та будівництва на період до 31 грудня 2010 р. визначено генеральним замовником закупівлі житла (в тому числі на умовах пайової участі) за кошти державного бюджету на засадах міжвідомчої координації;

- «Про затвердження Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини». Зазначеною постановою затверджено Порядок розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини, відповідно до Закону України "Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини";

- «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 9 жовтня 2006р. № 1404 та від 29 листопада 2006р. № 1652». Зазначеною постановою внесено зміни та доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. №1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", згідно з якими визначено, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі на строк не більше одного місяця протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, технічних засобів реабілітації інвалідів та інших осіб. Також викладено у новій редакції Порядок забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення;

- «Деякі питання митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України». Зазначеною постановою регулюються питання митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України;

- «Про доповнення переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів». Зазначеною постановою доповнено словами підрозділ "Для морського і річкового сполучення" розділу II переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 травня 1996 року N 484;

- «Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору». Зазначеною постановою внесені зміни до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, який визначає єдині на території України правила встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також його стягнення;

- «Про умови оплати праці працівників Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького та Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П. С. Пастернака». Зазначеною постановою встановлено, що оплата праці працівників Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького та Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П. С. Пастернака здійснюється за умовами оплати праці відповідних категорій працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій Національної академії наук;

Набуває чинності і розпорядження Кабміну (з ухвалених у 2008 році) «Про граничну чисельність працівників апарату апеляційних загальних судів». Зазначеним розпорядженням збільшено граничну чисельність працівників апарату апеляційних загальних судів на 2000 одиниць.