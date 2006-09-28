Янукович закручує гайки

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не терпітиме «політичних і емоційних» ігор у роботі виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив сьогодні під час розширеного засідання Кабінету Міністрів.

«Я хотів би попередити всіх тих, хто вважає, що можна буде й далі гратися на політичних емоціях і відходити від особистої відповідальності, щоб ви не думали, що вам це вдасться», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши при цьому, що звертається до усіх – і урядовців, і губернаторів, і всіх присутніх на сьогоднішньому засіданні уряду.

Також В.ЯНУКОВИЧ заявив, що він особисто буде жорстко контролювати виконання усіх прийнятих урядом рішень, «і це не політика, це конкретика».

Прем’єр також підкреслив, що в оцінці того чи іншого чиновника або керівника для нього матиме значення лише результат та ефективність його діяльності та якість виконання безпосередніх обов’язків.

«Емоцій не буде, буде прагматичний підхід. І оплески, які сьогодні тут були у залі… я все це добре-добре розумію. Хто хоче плескати на майданах, я вам такі умови дуже-дуже швидко дам, будете там плескати. А в уряді і у виконавчій владі всі повинні працювати і відповідати за результати нашої роботи», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також відзначив важливість створення механізму співпраці між гілками влади, зазначивши, що головний недолік за усі роки Незалежності України - дуже низький рівень відповідальності влади, завдяки чому, за його словами, «чиновники тут у Києві навчилися гратися в політику, замість того, щоб вирішувати питання».

«Ми ще багато часу будемо боротися з тим, коли заполітизований чиновник замість того, щоб знаходити рішення, шукає можливості у мутній воді знайти своє безвідповідальне місце, як зорієнтувати Президента, чи хтось на нього не так дивиться», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Тому, за словами прем’єра, сьогодні влада має продемонструвати політичну волю і викорінити цю практику як у парламенті й уряді, так і в Секретаріаті Президента.