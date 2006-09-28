Заяви Януковича на Кабміні ставлять коаліцію під сумнів

“Наша Україна” вважає, що останні заяви прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про можливість звільнення з посади міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА ставлять під сумнів переговори щодо створення Коаліції національної єдності і свідчать про те, що “партія війни” в оточенні голови уряду набирає все більшу вагу.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою “Нашої України”, “ми переконані, що подібні заяви В.ЯНУКОВИЧА ставлять під сумнів переговорний процес щодо створення Коаліції національної єдності. На подібну оцінку заслуговують і заяви, висловлені лідером Партії регіонів у Брюсселі, та спроби відправити у відставку окремих губернаторів”.

“Наша Україна” заявляє, що підтримує дії міністра юстиції Р.ЗВАРИЧА, оскільки вони базуються виключно на правовій позиції, та, на відміну від заяв керівництва уряду, не мають ознак політичної кон’юнктури.

“Ми розраховуємо, що здоровий глузд переможе і політичні сили України усвідомлять необхідність практичного втілення політики національного примирення та єдності”, йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання Кабінету міністрів міністр юстиції Р.ЗВАРИЧ назвав некоректним проект постанови, у якому, зокрема, йдеться про доцільність звільнення п`яти губернаторів. На це прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ попередив Р.ЗВАРИЧА про звільнення в разі створення перешкод вимогам уряду підвищити відповідальність керівників органів влади і доручив Міністерству юстиції і юридичному управлінню Кабінету міністрів знайти правове формулювання у проекті постанови.