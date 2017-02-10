Ситник впевнений у можливості створення Антикорупційного суду до кінця року
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що за наявності політичної волі Антикорупційний суд можна створити до кінця цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.
“Нам потрібно створити Антикорупційний суд, і на це повинна бути політична воля, і тоді ми до кінця року зможемо створити такий суд”, - сказав Ситник.
За його словами, в цьому суді передбачена невелика кількість суддів - близько 50 осіб, і відповідний законопроект знаходиться у Верховній Раді.
Як повідомляв УНІАН, 1 лютого народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв заявив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект про створення Вищого антикорупційного суду, який розглядатиме справи Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури.
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«В зареєстрованому законопроекті пропонується утворити Вищий антикорупційний суд, якому будуть підслідні усі справи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури. 70 суддів цього суду мають давати дозволи на прослуховування, арешт та відсторонення від роботи топ-клептократів, а також виносити їм вироки. Ще з 30 суддів пропонується створити спеціальну палату у Верховному суді - як апеляційну інстанцію», - повідомив Соболєв.
За словами Соболєва, для підбору суддів, окрім Громадської ради доброчесності, пропонується залучити представників США, Великої Британії та країн Європейського Союзу.
Створення Вищого антикорупційного суду в рамках проведення судової реформи передбачено законом про судоустрій та статус суддів, ухваленим Верховною Радою 2 червня 2016 року. Відповідно до закону, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ: Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд.