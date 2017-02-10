Ситник впевнений у можливості створення Антикорупційного суду до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

“Нам потрібно створити Антикорупційний суд, і на це повинна бути політична воля, і тоді ми до кінця року зможемо створити такий суд”, - сказав Ситник.

За його словами, в цьому суді передбачена невелика кількість суддів - близько 50 осіб, і відповідний законопроект знаходиться у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв заявив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект про створення Вищого антикорупційного суду, який розглядатиме справи Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

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«В зареєстрованому законопроекті пропонується утворити Вищий антикорупційний суд, якому будуть підслідні усі справи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури. 70 суддів цього суду мають давати дозволи на прослуховування, арешт та відсторонення від роботи топ-клептократів, а також виносити їм вироки. Ще з 30 суддів пропонується створити спеціальну палату у Верховному суді - як апеляційну інстанцію», - повідомив Соболєв.

За словами Соболєва, для підбору суддів, окрім Громадської ради доброчесності, пропонується залучити представників США, Великої Британії та країн Європейського Союзу.

Створення Вищого антикорупційного суду в рамках проведення судової реформи передбачено законом про судоустрій та статус суддів, ухваленим Верховною Радою 2 червня 2016 року. Відповідно до закону, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ: Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд.