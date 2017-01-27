У Євросоюзі очікують створення Антикорупційного суду в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії «Європейська інтеграція – 2017: вибір зроблено. Змінюємось разом!».

За його словами, Україна досягла прогресу у створенні антикорупційних інституцій. Мова йде про Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Національне агентство з питань запобігання корупції. "Ми також запускаємо нові проекти, щоб зробити так, щоб ці інституції отримували міжнародну підтримку, коли в цьому виникає необхідність з точки зору можливостей і потенціалу", - сказав Фреллесен.

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Зокрема, зауважив він, в Євросоюзі хочуть переконатися, що ці антикорупційні органи здатні відігравати "повноцінну, активну та незалежну роль у боротьбі з корупцією в Україні".

Дипломат наголосив, що боротьба з корупцією є обов'язковою для подальшого просування у будь-яких інших реформах. "Ми також сподіваємося побачити створення Антикорупційного суду. Це ми підтримуємо дуже рішуче", - заявив Фреллесен.

Як повідомляв УНІАН, створення Вищого антикорупційного суду в рамках проведення судової реформи передбачено законом про судоустрій та статус суддів, ухваленим Верховною Радою 2 червня 2016 року.

Відповідно до закону, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ: Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд.

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що закон про Антикорупційний суд буде ухвалено протягом 2017 року. 15 грудня 2016 року Петренко заявив, що концепція щодо антикорупційних судів України вже готова, законопроект підготують за кілька місяців.

В свою чергу директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наголошував на необхідності судової реформи як елементу ефективної боротьби з корупцією, в тому числі створення Антикорупційного суду до кінця 2017 року.