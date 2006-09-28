Тарасюк проведе прес-конференцію у Полтаві

Міністр закордонних справ України директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Борис Тарасюк відвідає з робочою поїздкою Полтавську область Б.Тарасюк візьме участь та виступить на засіданні колегії облдержадміністрації та о 10-30 відкриє громадські слухання „Регіональний вимір європейської та євроатлантичної інтеграції”. О 12-30 відбудеться прес-конференція Б.Тарасюка. Також він візьме участь у семінарі в Університеті споживчої кооперації України (вул. Коваля, 3) на тему: „Європейське покликання України: шляхи реалізації”, а о 16-00 запише телеінтерв’ю для програми ТРК „ЛТАВА”.