Відбудеться другий етап ХІІ з`їзду Соцпартії

30 вересня об 11-00 відбудеться другий етап ХІІ з`їзду Соціалістичної партії України. В роботі візьме участь Голова Верховної Ради України, лідер СПУ О.Мороз (проспект Перемоги, 37, Центр культури та мистецтв Національного технічного університету України). Реєстрація представників ЗМІ – з 10-00 30 вересня. Для представників ЗМІ передбачена протокольна зйомка (20 хвилин) на початку роботи з’їзду. Потрібна акредитація. Телефон: 575-99-90. Акредитація проводиться до 14-00 29 вересня;