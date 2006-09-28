Тарасюк припускає, що коаліція усуне його і Гриценка

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК припускає, що коаліція може відправити у відставку міністра оборони та міністра закордонних справ через те, що позиція цих урядовців щодо зовнішньополітичного курсу України не співпадає з позицією прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав на прес-конференції, водночас висловивши сподівання на дотримання досягнутих політичних домовленостей.

«Я припускаю теоретичну можливість таких рішень коаліції, але існують політичні домовленості між політичними силами, що входять в нинішню коаліцію, а також «Нашою Україною», за участю Президента і голови ВР. Я думаю, що цих політичних домовленостей будуть дотримуватись усі їх суб’єкти», - сказав Б.ТАРАСЮК.

При цьому він нагадав, що не існує позиції Президента, прем’єр-міністра чи якогось міністра із зовнішньополітичних питань, є єдина позиція держави у питаннях зовнішньої політики, яка визначається Президентом згідно із його повноваженнями за Конституцією.