Ющенко відклав нараду з губернаторами
З головами ОДА зустрінеться Балога
Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення відтермінувати заявлену раніше нараду з головами облдержадміністрацій, яка була призначена на 15.30 28 вересня у Секретаріаті Президента.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, нараду відкладено у зв’язку із тим, що Кабінет Міністрів переніс розгляд питання про тарифи на житлово-комунальні послуги.
Натомість глава держави доручив главі Cекретаріату Президента Віктору БАЛОЗІ провести нараду з губернаторами сьогодні о 19.00 після закінчення засідання уряду.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів на своєму сьогоднішньому засіданні вирішив обговорити проект постанови уряду щодо зниження тарифів на житлово-комунальні послуги та газ на координаційній раді парламентської коаліції.