Ющенко відклав нараду з губернаторами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення відтермінувати заявлену раніше нараду з головами облдержадміністрацій, яка була призначена на 15.30 28 вересня у Секретаріаті Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, нараду відкладено у зв’язку із тим, що Кабінет Міністрів переніс розгляд питання про тарифи на житлово-комунальні послуги.

Натомість глава держави доручив главі Cекретаріату Президента Віктору БАЛОЗІ провести нараду з губернаторами сьогодні о 19.00 після закінчення засідання уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів на своєму сьогоднішньому засіданні вирішив обговорити проект постанови уряду щодо зниження тарифів на житлово-комунальні послуги та газ на координаційній раді парламентської коаліції.