Генпрокуратура закрила кримінальну справу проти Кушнарьова

Генеральна прокуратура України закрила справу, порушену проти одного з лідерів Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА за звинуваченням у сепаратизмі (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України) через відсутність у його діях складу злочину.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня 2005 р. Генпрокуратура пред`явила Є.КУШНАРЬОВУ звинувачення в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України. Таке ж звинувачення було пред`явлене голові Луганської обласної ради Віктору ТИХОНОВУ, який також брав участь 28 листопада 2004 року в з`їзді в Сєверодонецьку, на якому звучали заклики до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

Обох народних депутатів України Генпрокуратура відпустила на поруки. За Є.КУШНАРЬОВА була внесена застава в 1,5 млн. доларів.