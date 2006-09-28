Ющенко: може видатися, що ”помаранчеві” сили зрадили ідеали Майдану
Президент дав інтерв`ю "Die Welt"
Україна очікує, що за ініціативою Німеччини політика добросусідства, яку проводить Європейський Союз по відношенню до України, буде змінена на привабливіші форми співпраці.
Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав в інтерв`ю німецькому виданню "Die Welt", обнародуваному на сайті “Інопреса.Ру”.
"Перспектива вступу в ЄС стимулювала в багатьох країнах процес реформування і розвитку ринкової економіки. Україна прагне відповідати вимогам, які ЄС пред`являє кандидатам на вступ в ЄС, і очікує від Брюсселя підтвердження своїх європейських перспектив", - сказав Президент.
"У 2008 році закінчується термін дії Угоди про партнерство і співпрацю. Ми розраховуємо на те, що під час свого головування в ЄС Германія сприятиме тому, що новою угодою, укладеною з Україною, стане договір про асоціацію з ЄС, що передбачає перспективу вступу нашої країни в європейське співтовариство", - зазначив він.
"Ми також очікуємо, що за ініціативою німецької сторони буде переглянута політика добросусідства в плані нових, привабливіших для нас форм співпраці", що проводиться сьогодні ЄС, - додав В.ЮЩЕНКО.
На запитання, як він пояснить виборцям, що "сьогодні запеклі вороги 2004 року ухвалюють спільні рішення в уряді як міністри", Президент відповів: "Тільки людині з поверхневим і скутим ідеологією мисленням може видатися, що "помаранчеві" сили зрадили ідеали Майдану".
"Ми досить часто говорили про верховенство моралі в політиці, і це означає в першу чергу прощення, зокрема в ім`я національної єдності. Населення це розуміє. Від своїх принципів відмовилися, перш за все, наші супротивники", - зазначив він.
"Ми пішли на поступки в деталях, але виграли в найголовнішому: ми добилися демократичної атмосфери, на створення якої багатьом державам знадобилося не одне сторіччя. Після того, як наші супротивники це визнали, будь-яке суперництво тепер обертатиметься змаганням за демократію і прозорість", - додав В.ЮЩЕНКО.