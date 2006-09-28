У Севастополі закінчилися навчання НАТО

У Севастополі сьогодні завершилося комп`ютерне командно-штабне навчання НАТО “Кооператив Марлін-2006”, у яких брали участь близько 70 військовослужбовців з 19 країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, директор навчання капітан 1 рангу Хельг ФЛОСТРАНД (Норвегія) під час церемонії закриття, зокрема, зазначив: «ми разом зробили ще один крок до практичної участі країн-партнерів у миротворчих операціях, що проводить НАТО. За його словами, наступного року у Середземному морі пройдуть багатонаціональні навчання “Кооператив Мако-2007”, де всі завдання, які відпрацьовувалися на цьому навчанні на комп’ютерах, будуть виконуватись реально.

Як повідомив при підбитті підсумків навчання начальник штабу - перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Ігор КАБАНЕНКО, українська сторона планує проводити подібні заходи щороку. На його думку, це сприятиме підвищенню рівня взаємосумісності штабів і підрозділів країн НАТО і країн-партнерів, їхньої спроможності спільно діяти під час проведення антитерористичних дій та операцій зі встановлення миру.

За інформацією прес-центру командування ВМС України, на навчанні “Кооператив Марлін-2006”, яке тривало з 19 вересня у Севастопольському військово-морському інституті ім. П.С.Нахімова, за допомогою комп`ютерних технологій відпрацьовувались питання підготовки і проведення у рамках антитерористичної операції ембаргових, протимінних та протичовнових дій, евакуації цивільних осіб у порту, забезпечення безпеки польотів авіації та кораблів і суден у місцях базування й на переході морем.

У навчанні “Кооператив Марлін-2006” брали участь військовослужбовці з тринадцяти країн НАТО (Болгарії, Великобританії, Данії, Канади, Литви, Норвегії, Німеччини, Греції, Італії, Польщі, Словенії, США й Туреччини), представники збройних сил чотирьох країн-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру” (Албанії, Хорватії, Фінляндії й України), а також двох країн Середземноморського діалогу (Алжиру й Ізраїлю).

У якості спостерігачів на навчанні були присутні представники двох країн Стамбульської ініціативи в області співробітництва (Катару й Об`єднаних Арабських Еміратів).