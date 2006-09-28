Ющенко пропонує уряду зробити акцент на приватизації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності зробити окремий акцент на приватизаційних процесах, запланованих на 2007 рік.

Як повідомляє прес-служба Президента, у своєму коментарі щодо деяких питань соціально-економічного розвитку країни, які були предметом розгляду на засіданні Кабміну 28 вересня, В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні в діяльності структур, що займаються приватизацією, немає логіки, а тому принципи, за якими урядом сформовано список об’єктів для приватизації, потребують додаткового пояснення.

«До цього переліку включено масу малоцікавих для інвесторів об’єктів. А ключові об‘єкти, які мають знаходитись у приватних руках та здатні суттєво поповнити бюджет країни, залишаються в управлінні державою. Чи не тому, що інтереси держави намагаються підмінити інтересами окремих чиновників?» – запитав Президент.

На переконання В.ЮЩЕНКА, процедура приватизації має стати прозорою, умови конкурсу зрозумілими і однаковими для всіх, і уряд зобов’язаний виправити ситуацію.