Ющенко пропонує уряду зробити акцент на приватизації
Президент коментує засідання Кабміну
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності зробити окремий акцент на приватизаційних процесах, запланованих на 2007 рік.
Як повідомляє прес-служба Президента, у своєму коментарі щодо деяких питань соціально-економічного розвитку країни, які були предметом розгляду на засіданні Кабміну 28 вересня, В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні в діяльності структур, що займаються приватизацією, немає логіки, а тому принципи, за якими урядом сформовано список об’єктів для приватизації, потребують додаткового пояснення.
«До цього переліку включено масу малоцікавих для інвесторів об’єктів. А ключові об‘єкти, які мають знаходитись у приватних руках та здатні суттєво поповнити бюджет країни, залишаються в управлінні державою. Чи не тому, що інтереси держави намагаються підмінити інтересами окремих чиновників?» – запитав Президент.
На переконання В.ЮЩЕНКА, процедура приватизації має стати прозорою, умови конкурсу зрозумілими і однаковими для всіх, і уряд зобов’язаний виправити ситуацію.