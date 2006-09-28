Ще рано оцінювати роботу Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що діяльність уряду ще зарано оцінювати.

Про це йдеться у “Позиції Президента України щодо деяких питань соціально-економічного розвитку країни, які були предметом розгляду на засіданні Кабміну 28 вересня», повідомляє прес-служба глави держави.

“Діяльність нового Кабінету Міністрів оцінювати поки що рано, проте Президент сподівається, що позитивна тенденція за результатами 2006 року збережеться, оскільки для неї була сформована відповідна база”, - зазначається у повідомленні прес-служби.

Водночас, Президент висловив стурбованість з приводу застарілих негативних тенденцій, які вже накопичилися у вітчизняній економіці. Однією з таких проблем В.ЮЩЕНКО назвав негативне торговельне сальдо, зазначивши, що це не є провиною одного Уряду. «До такого результату ми йшли впродовж останніх 15 років, зволікаючи з активним пошуком нових ринків та проведенням системних реформ в економіці», – цитує прес-служба Президента.