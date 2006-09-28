Ющенко і Азаров діаметрально розійшлись

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що за сім місяців поточного року Україна засвідчила нову форму економічної стабільності.

Про це йдеться у “Позиції Президента України щодо деяких питань соціально-економічного розвитку країни, які були предметом розгляду на засіданні Кабміну 28 вересня», повідомляє прес-служба глави держави.

Серед ключових показників, які характеризують здоровий стан національної економіки, В.ЮЩЕНКО, зокрема, назвав зростання ВВП за 7 місяців на рівні 5,5%, низький рівень інфляції – 3,8%, зростання середньої пенсії на 28%, заробітної плати на 22%, реальних доходів населення на 19,5%, виконання державного бюджету на 101,2% при дефіциті бюджету значно нижче рівня, запланованого на рік.

«Суспільство вже сприймає як належне стабільність національної валюти, відсутність заборгованості в бюджетній сфері, постійне зростання реальних доходів та пенсій, що є вищою за прожитковий мінімум. Це сталося попри численні стреси, пов‘язані з різкою зміною кон‘юнктури на світових ринках та серйозними внутрішньополітичними викликами», - цитує прес-служба В.ЮЩЕНКА.

При цьому у повідомленні зазначається, що Президент наполягає на необхідності збереження та розвитку цих параметрів урядом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ на розширеному засіданні уряду критикував позицію Секретаріату Президента щодо нібито наявності високих економічних показників, а також у небажанні бачити, що Україна перебуває в економічній кризі.