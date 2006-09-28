Президент коментує засідання Кабміну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує урядовий проект закону про Кабінет міністрів

Як повідомляє прес-служба Президента, у своєму коментарі щодо деяких питань соціально-економічного розвитку країни, які були предметом розгляду на засіданні Кабміну 28 вересня, В.ЮЩЕНКО зазначив: "Існуючим проектом ми знову зміщуємо центр впливу, хоча головна ідея полягає у збалансуванні владної системи. У законопроекті не запропоновано вирішення таких ключових питань, як взаємодія глави держави і виконавчої влади, взаємодія виконавчої і судової гілок влади тощо. Я вже не кажу про питання інституту державної служби, зокрема запровадження посад державних секретарів, що залишились поза увагою документа».

Водночас В.ЮЩЕНКО наголосив, що Закон про Кабінет Міністрів повинен бути прийнятий найближчим часом. «Це – вимога Універсалу національної єдності, про виконання якого треба вести окрему розмову, не в стінах уряду, а в публічному форматі, звітуючись перед суспільством”, - сказав він.

Президент також підкреслив, що Україна виявила нову якість економічної стабільності, яка має бути підкріплена політичною стабільністю, зокрема ефективним механізмом взаємодії всіх гілок влади. «Я категорично закликаю не асоціювати процес введення в дію конституційної реформи із перетягуванням влади. Нам потрібний механізм ефективної взаємодії з усіма гілками влади. Як Гарант Конституції я відповідаю за збереження балансу у владі й суспільстві. Сподіваюсь – ми досягнемо порозуміння», – додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду був ухвалений прект Закону про Кабінет міністрів України.

Ющенко пропонує уряду зробити акцент на приватизаційних процесах 2007 року

Президент наголошує на необхідності зробити окремий акцент на приватизаційних процесах, запланованих на 2007 рік.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні в діяльності структур, що займаються приватизацією, немає логіки, а тому принципи, за якими урядом сформовано список об’єктів для приватизації, потребують додаткового пояснення.

«До цього переліку включено масу малоцікавих для інвесторів об’єктів. А ключові об‘єкти, які мають знаходитись у приватних руках та здатні суттєво поповнити бюджет країни, залишаються в управлінні державою. Чи не тому, що інтереси держави намагаються підмінити інтересами окремих чиновників?» – запитав Президент.

На переконання В.ЮЩЕНКА, процедура приватизації має стати прозорою, умови конкурсу зрозумілими і однаковими для всіх, і уряд зобов’язаний виправити ситуацію.

Ющенко стурбований тим, що почастішали аварії на шахтах

Президент стурбований тим, що за останній місяць вже виникла третя аварія на шахті.

«Вже тисячі разів говорилося, що за відсутності реформ у галузі ми платимо надто велику ціну. Без системного підходу просте збільшення фінансування не вирішує навіть проблеми безпеки (при цьому шахта ім. Засядька є взірцем в сфері безпеки)”, - цитує прес-служба Президента.

На переконання В.ЮЩЕНКА, спочатку науковці та експерти мають визначити ідеологію реформування галузі, дати нам відповідь на цілу низку принципових запитань – чи є доцільним видобування вугілля на такий глибині, як гарантувати безпеку шахтарів від метану тощо.

“Є тисячі нюансів, що мають бути вивчені», – цитує прес-служба главу держави.

Ющенко наголошує на застарілих проблемах економіки

Віктор ЮЩЕНКО вважає, що діяльність уряду ще зарано оцінювати. “Діяльність нового Кабінету Міністрів оцінювати поки що рано, проте Президент сподівається, що позитивна тенденція за результатами 2006 року збережеться, оскільки для неї була сформована відповідна база”, - зазначається у повідомленні прес-служби.

Водночас, Президент висловив стурбованість з приводу застарілих негативних тенденцій, які вже накопичилися у вітчизняній економіці. Однією з таких проблем В.ЮЩЕНКО назвав негативне торговельне сальдо, зазначивши, що це не є провиною одного Уряду. «До такого результату ми йшли впродовж останніх 15 років, зволікаючи з активним пошуком нових ринків та проведенням системних реформ в економіці», – цитує прес-служба Президента.

Ющенко переконаний, що Україна демонструє нову форму економічної стабільності

Президент України переконаний, що за сім місяців поточного року Україна засвідчила нову форму економічної стабільності. Серед ключових показників, які характеризують здоровий стан національної економіки, В.ЮЩЕНКО, зокрема, назвав зростання ВВП за 7 місяців на рівні 5,5%, низький рівень інфляції – 3,8%, зростання середньої пенсії на 28%, заробітної плати на 22%, реальних доходів населення на 19,5%, виконання державного бюджету на 101,2% при дефіциті бюджету значно нижче рівня, запланованого на рік.

«Суспільство вже сприймає як належне стабільність національної валюти, відсутність заборгованості в бюджетній сфері, постійне зростання реальних доходів та пенсій, що є вищою за прожитковий мінімум. Це сталося попри численні стреси, пов‘язані з різкою зміною кон‘юнктури на світових ринках та серйозними внутрішньополітичними викликами», - цитує прес-служба В.ЮЩЕНКА.

При цьому у повідомленні зазначається, що Президент наполягає на необхідності збереження та розвитку цих параметрів урядом.

Ющенко обговорить питання кадрових ротацій в органах влади з СБУ, МВС і ГПУ

Президент найближчим часом планує обговорити питання організації державної влади, кадрові питання та питання ротацій в органах державної влади із генеральним прокурором України, головою Служби безпеки України, міністром внутрішніх справ та керівниками місцевих органів влади.

За словами В.ЮЩЕНКА, безумовно, голови ОДА повинні тісно співпрацювати з представниками органів місцевого самоврядування, але будь-яке партнерство постає лиш на взаємній основі, а відтак відповідальність має бути спільною з центральною владою.

Ющенко критикує проект бюджету за непрозорість розподілу коштів на інвестпроекти

Президент України критикує передбачену у проекті бюджету на 2007 рік непрозорість розподілу коштів на інвестиційні проекти.

“Мільярдні кошти запропоновано розподілити у непрозорому форматі. Для суспільства це означає – гроші підуть невідомо куди і будуть втрачені для України”, - цитує прес-служба Президента.

Водночас, Президент вважає позитивним намір уряду збільшити інвестиційні видатки.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що, на жаль, в проекті нового бюджету він не бачить механізмів стимулювання експорту, поповнення статутних фондів банків, створення кредитно-гарантійної установи.

“Все це – механізми подолання від‘ємного сальдо та підтримки вітчизняного виробника”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Ющенко підпише закон про мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів

Президент України підпише закон про мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, водночас підкресливши, що урядовці мали б дотримуватись “однієї смислової лінії” в усіх сферах.

«Не можна двічі демонстративно долати вето Президента України на закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги і потайки скорочувати соціальні видатки у бюджеті”, - цитує прес-служба Президента.

“Я підпишу Закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги і щиро бажаю Уряду його виконати, попередньо врахувавши нову реальність у бюджеті», – зазначив Президент. (Парламент 22 вересня подолав вето Президента на закон про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Сьогодні уряд обговорював питання можливості зниження тарифів на газ та житлово-комунальні послуги, однак рішення так і не було ухвалене).