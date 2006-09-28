Ющенко: не можна двічі демонстративно долати вето Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише закон про мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів.

Про це йдеться у “Позиції Президента України щодо деяких питань соціально-економічного розвитку країни, які були предметом розгляду на засіданні Кабміну 28 вересня», повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з повідомленням, Президент підкреслює, що урядовці мали б дотримуватись “однієї смислової лінії” в усіх сферах.

«Не можна двічі демонстративно долати вето Президента України на закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги і потайки скорочувати соціальні видатки у бюджеті”, - цитує прес-служба Президента.

“Я підпишу Закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги і щиро бажаю Уряду його виконати, попередньо врахувавши нову реальність у бюджеті», – зазначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, парламент 22 вересня подолав вето Президента на закон про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Сьогодні уряд обговорював питання можливості зниження тарифів на газ та житлово-комунальні послуги, однак рішення так і не було ухвалено, і його прийняття відклали до засідання координаційної ради коаліції.

Президент звернувся до голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА з вимогою прискорити направлення Закону «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)» для його підписання та офіційного оприлюднення.