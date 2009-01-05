ЄС має знайти альтернативу газової залежності від Росії

Міністр закордонних справ Естонії Урмас ПАЕТ вважає, що Євросоюз має знайти альтернативу газової залежності від Росії

"Газова суперечка між Росією та Україною показує, що Європейський Союз має ще більше зосередитися на єдиній політиці енергетики й безпеки", сказав він в інтерв`ю естонському телебаченню, передає радіостанція «Эхо Москвы».

Подібні кризи, зазначив У.ПАЕТ, не були б такими серйозними, якби були інші канали поставок, за якими Євросоюз міг би купувати газ, й залежність від "Газпрому" тоді не була б такою жахливо сильною.

Тим часом, на думку У.ПАЕТА, Естонії газова криза не загрожує. В неї є прямий газопровід із Росією й до цих пір переговори про ціну на газ йшли на суто економічній основі, сказав він.