Грузинський міністр закордонних справ перериває візит до України

Глава МЗС Грузії Гела БЕЖУАШВІЛИ, який перебуває з офіційним візитом в Україні, у зв`язку з останніми подіями в Грузії перериває поїздку і повертається в Тбілісі. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на департамент друку та інформації МЗС Грузії.

Як сказали в грузинському МЗС, Г.БЕЖУАШВІЛІ повернеться до Грузії 29 вересня.

Заплановані на цей день зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і міністром закордонних справ Борисом ТАРАСЮКОМ відкладено.

А заступник глави МЗС Грузії Георгій МАНДЖГАЛАДЗЕ, який перебуває у Москві, завтра зустрінеться із заступником міністра закордонних справ Росії Григорієм КАРАСІНИМ у зв`язку із загостренням двосторонніх відносин.